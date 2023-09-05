عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: شركة أدوية تعلن توافر عقاري الروماتويتد والذئبة الحمراء بالأسواق

علاجات
علاجات

قال الإعلامي تامر أمين إن هناك توجيهات من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر في مسألة توطين الصناعات وهى من الأمور الهامة جدا، لأن بلد بدون صناعة ينهار أقتصادها ولكن مصر تحاول دائما أن تقوي عصب الصناعة بصفة عامة.


وأكد أمين خلال برنامج أخر النهار المذاع على فضائية النهار أن الرئيس السيسي توجه إلى توطين الصناعات والمنتجات والسلع التي تسعي مصر إلى أستيرادها وتواجه مشكلات في أستيرادها بعملة صعبة فإنه تم التوجه إلى تصنيع المنتجات إلى صناعة محلية وهي جعل الصناعة موجود في الوطن.

توافر عقار الروماتويد والذئبة الحمرا

وأضاف: أن من أهم السلع التي تحتاج مصر إلى توافرها هي السلع الإستراتيجية المتعلقة بالدواء، لذلك أعلنت شركة إيفا فارما عن اتجاهات قوية في مسألة توطين صناعة الأدوية، وتعلن عن عقارين هامين جدا وهما دواء الروماتويد ودواء الذئبة الحمراء  وتوفيرهم في السوق المصري بعدما كان المرضي يعانوا بشدة من نقصهم من السوق.

توطين الصناعات عصب الصناعة الروماتويد السلع الاستراتيجية توطين صناعة الأدوية الذئبة الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

ترشيحاتنا

تقارير: هواوي تحضر مفاجأة من العيار الثقيل لمستخدمي الكمبيوتر

هاني حتحوت: الأهلي يحاول إعادة محترفيه من معسكر سبتمبر مبكرا

هل يجوز لغير المتزوجين النوم عاريا بدون غطاء؟.. احذره لـ5 أسباب

رسميا.. السعودية تعلن شعار كأس العالم للأندية 2023

ماجد الكدواني: حاولت أتفادى كل اللي ضايقني مع والدي خلال تربية أبنائي

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار خلال ساعات.. وحرارة مرتفعة غدًا

فيديو

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ