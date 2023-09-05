تامر أمين: شركة أدوية تعلن توافر عقاري الروماتويتد والذئبة الحمراء بالأسواق

قال الإعلامي تامر أمين إن هناك توجيهات من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر في مسألة توطين الصناعات وهى من الأمور الهامة جدا، لأن بلد بدون صناعة ينهار أقتصادها ولكن مصر تحاول دائما أن تقوي عصب الصناعة بصفة عامة.



وأكد أمين خلال برنامج أخر النهار المذاع على فضائية النهار أن الرئيس السيسي توجه إلى توطين الصناعات والمنتجات والسلع التي تسعي مصر إلى أستيرادها وتواجه مشكلات في أستيرادها بعملة صعبة فإنه تم التوجه إلى تصنيع المنتجات إلى صناعة محلية وهي جعل الصناعة موجود في الوطن.

توافر عقار الروماتويد والذئبة الحمرا

وأضاف: أن من أهم السلع التي تحتاج مصر إلى توافرها هي السلع الإستراتيجية المتعلقة بالدواء، لذلك أعلنت شركة إيفا فارما عن اتجاهات قوية في مسألة توطين صناعة الأدوية، وتعلن عن عقارين هامين جدا وهما دواء الروماتويد ودواء الذئبة الحمراء وتوفيرهم في السوق المصري بعدما كان المرضي يعانوا بشدة من نقصهم من السوق.