عضو نقابة الصيادلة يكشف أسباب نقص بعض الأدوية في مصر |فيديو

‏قال الدكتور ثروت حجاج، عضو نقابة الصيادلة، ان صناعة الأدوية في مصر موجودة منذ 40 عاما وانتاجنا من صناعة الدواء يكفي فوق 90% وهذا أمر جيد ومقدر ويحسب للدولة.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن الأدوية الناقصة من السوق ليست أدوية الغدة فقط هناك أدوية مخ وأعصاب أيضا وأدويه سكر وأدوية الضغط والقلب وبعض أدوية الأطفال.

نقص الأدوية

‏وأضاف أن هذه الأزمة مستمرة معنا منذ عام 2016 /2017 والقصة ليست فقط في الدولار وإنما في ملف الأدوية الذي يجب أن يكون هناك اهتمام به أكثر من ذلك.