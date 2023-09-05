أبوالدهب: اختيار الشحات في تشكيل رابطة الأندية غير منطقي بعد واقعة الشيبي

علَّقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، على التشكيل المثالي لرابطة الأندية الخاص بأفضل 11 لاعبا عن الموسم المنقضي.

وقال أبو الدهب، في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، على قناة "TeN":

"بعض اختيارات الجماهير للاعبين في التشكيل المثالي لرابطة الأندية غير منطقي ، وعلى رأسهم حسين الشحات الجناح الأيمن الذي قدم موسماً مميزاً، لكن اختياره غير موفق؛ بسبب أزمته الكبيرة مع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز خلال مباراة الفريقين بالموسم الماضي، فالرياضة أخلاق بالمقام الأول".

وأضاف: "هناك علامات استفهام حول اختيار محمد شريف كأفضل مهاجم في الموسم، رغم وجوده على مقاعد البدلاء في أغلبية المباريات، واختيار الجمهور له على حساب الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري الذي توج بهداف الدوري برصيد 16 هدفا".