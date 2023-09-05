عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبوالدهب: اختيار الشحات في تشكيل رابطة الأندية غير منطقي بعد واقعة الشيبي

صدى البلد

علَّقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، على التشكيل المثالي لرابطة الأندية الخاص بأفضل 11 لاعبا عن الموسم المنقضي.

وقال أبو الدهب، في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، على قناة "TeN": 
"بعض اختيارات الجماهير للاعبين في التشكيل المثالي لرابطة الأندية غير منطقي ، وعلى رأسهم حسين الشحات الجناح الأيمن الذي قدم موسماً مميزاً، لكن اختياره غير موفق؛ بسبب أزمته الكبيرة مع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز خلال مباراة الفريقين بالموسم الماضي، فالرياضة أخلاق بالمقام الأول".

وأضاف: "هناك علامات استفهام حول اختيار محمد شريف كأفضل مهاجم في الموسم، رغم وجوده على مقاعد البدلاء في أغلبية المباريات، واختيار الجمهور له على حساب الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري الذي توج بهداف الدوري برصيد 16 هدفا".

الشحات أبو الدهب ابوالدهب أهلي الأهلى الاتحاد السكندري المغربي محمد الشيبي النادي الأهلي حسين الشحات هداف الدورى رابطة الأندية لاتحاد السكندري كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري محمد الشيبي لاعب بيراميدز محمد شريف محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق نادي الأهلي يراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

«الجبلاية» تعلن موعد انطلاق الدوري.. وموقف الأهلي من تأجيل مبارياته بالموسم الجديد

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

ترشيحاتنا

روسيا تسقط طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا لاستهداف العاصمة موسكو

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد.. أدعية مأثورة ومجربة احرص عليها

شاومي تطلق إصدارا جديدا من هاتفها المميز Poco C51

ماجد الكدواني يبكي بعد رؤية ابنته.. ويعتذر لزوجته على الهواء لهذا السبب

أبوالدهب: اختيار الشحات في تشكيل رابطة الأندية غير منطقي بعد واقعة الشيبي

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء.. لو هتبني الحق اشتري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

ذكاء طفل ينقذ والدته من الموت بأعجوبة.. شاهد ماذا فعل

فيديو

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ