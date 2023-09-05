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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نانسي عجرم تشارك جمهورها صورا من نيويورك

صدى البلد

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها صورا جديدة  عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

 

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة جذابة بالكاجوال من نيويورك، وحازت إعجاب متابعيها.

حقيقة انفصال نانسي عجرم

وفي سياق آخر، سبق أن كشفت الإعلامية نهاد سمير، عن حقيقة انفصال نانسي عجرم، قائلة “انتشرت بالفترة الأخيرة شائعة عن انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم، ولكن أكدت مصادر كثيرة أن هذا الخبر غير صحيح”.

وقالت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك مصادر أكدت أن الفنانة نانسي عجرم وزوجها حاليا فى فرنسا مع بناتهما يقضون إجازة الصيف معا، موضحة “وصلت أخبار الشائعات أيضا إلى الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، ومن الواضح أن تلك الأخبار غير صحيحة”.

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