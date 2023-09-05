لهذا السبب.. القنصلية الأمريكية في بلدة حدودية بالمكسيك تطالب موظفيها بالاختباء

قالت القنصلية الأمريكية في بلدة ماتاموروس الحدودية بشمال المكسيك، إن 'موظفيها موجودون حاليا في ملجأ كل في مكانه'؛ بسبب أعمال العنف المسلح في المدينة.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت منطقة ماتاموروس، الواقعة على الحدود مع مدينة براونزفيل بجنوب الولايات المتحدة في ولاية تكساس، أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات.

وقالت القنصلية العامة الأمريكية على موقع X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر: 'نوصيك بالبقاء في مكانك ومتابعة الأخبار المحلية للحصول على التحديثات في منطقتك'.

ولم ترد سفارة الولايات المتحدة في مكسيكو سيتي على الفور على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق من هذا العام، قُتل أمريكيان عندما اختطف أعضاء في عصابة مخدرات، 4 أشخاص في ماتاموروس في قضية “خطأ واضح في تحديد الهوية”، وهو الحادث الذي سلط الضوء بشدة على العنف في المكسيك وأثار ردود فعل غاضبة من بعض المشرعين الأمريكيين الذين ينتقدون الجهود المكسيكية لمكافحة المخدرات. محاربة الجريمة.