عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب.. القنصلية الأمريكية في بلدة حدودية بالمكسيك تطالب موظفيها بالاختباء

الحدود المكسيكية
الحدود المكسيكية الامريكية

قالت القنصلية الأمريكية في بلدة ماتاموروس الحدودية بشمال المكسيك، إن 'موظفيها موجودون حاليا في ملجأ كل في مكانه'؛ بسبب أعمال العنف المسلح في المدينة.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت منطقة ماتاموروس، الواقعة على الحدود مع مدينة براونزفيل بجنوب الولايات المتحدة في ولاية تكساس، أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات.

وقالت القنصلية العامة الأمريكية على موقع X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر: 'نوصيك بالبقاء في مكانك ومتابعة الأخبار المحلية للحصول على التحديثات في منطقتك'.

ولم ترد سفارة الولايات المتحدة في مكسيكو سيتي على الفور على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق من هذا العام، قُتل أمريكيان عندما اختطف أعضاء في عصابة مخدرات، 4 أشخاص في ماتاموروس في قضية “خطأ واضح في تحديد الهوية”، وهو الحادث الذي سلط الضوء بشدة على العنف في المكسيك وأثار ردود فعل غاضبة من بعض المشرعين الأمريكيين الذين ينتقدون الجهود المكسيكية لمكافحة المخدرات. محاربة الجريمة.

أعمال العنف المسلح العنف المسلح الولايات المتحدة تجارة المخدرات براونزفيل سفارة الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

وجهة محتملة مفاجئة لـ أشرف بن شرقي.. تفاصيل

ليس سوزا أو موليكا| الأهلي ينهي صفقة المهاجم.. لاعب برازيلي بالفريق قبل الموسم الجديد

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فنان قريب من العائلة يكشف مفاجأة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

اليابان لمنظمة التجارة العالمية: الحظر الصيني المفروض بعد حادث فوكوشيما غير مقبول

المدعية العسكرية في إسرائيل تحذر من فرض قيود على استقلال القضاء

في قمتهم المنعقدة اليوم.. زعماء «الآسيان» يسعون لتأكيد أهمية الكتلة| تقرير

النيجر تعلن فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات

دقلو: المعركة ضد الجيش السوداني ستنتهي قريبا جدا

واشنطن: زعيم كوريا الشمالية يعتزم إجراء مباحثات في روسيا بشأن صفقات أسلحة

بوتين: الهجوم المضاد الأوكراني فشل

روسيا.. لافروف يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك

ترشيحاتنا

قرعة كأس العالم للأندية اليوم في جدة بمشاركة الأهلي.. تفاصيل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

اليوم.. وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الياباني في القاهرة

اليوم.. بيع مخلفات انفجار ميناء بيروت البحري في مزايدة عمومية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منطقة مخيم نور شمس في طولكرم

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

ذكاء طفل ينقذ والدته من الموت بأعجوبة.. شاهد ماذا فعل

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

فيديو

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ