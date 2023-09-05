روسيا: حرس الحدود أحبط محاولة تخريبيين أوكرانيين لاختراق حدودنا

أعلن حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا، أنّ حرس الحدود وقوات الأمن أحبطوا، الإثنين، محاولة قامت بها «مجموعة تخريبية» أوكرانية للعبور الى الأراضي الروسية.

وتحدثت موسكو مرارا هذا العام، عن مجموعات أوكرانية حاولت التوغل داخل أراضيها، حتى أنها أرسلت مروحيات للقضاء على إحدى تلك المحاولات في منطقة بيلغورود في مايو (أيار) الفائت، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الحاكم ألكسندر بوغوماز، عبر «تلغرام» إنّ «عناصر في حرس الحدود الروسي ووحدات تابعة لوزارة الدفاع الروسية أحبطوا محاولة لدخول أراضي روسيا الاتحادية قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية».

وتقع منطقة بريانسك في غرب روسيا، على الحدود مع كلّ من بيلاروسيا، حليفة موسكو، وأوكرانيا.

وعلى غرار العديد من المناطق الروسية الحدودية، تعرضت بريانسك بانتظام لهجمات وقصف من الجانب الأوكراني.