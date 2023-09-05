وزير الصحة: الدولة تحسن الخصائص السكانية لخروج أجيال قادرة على التنمية| إنفوجراف

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الموقف السكاني المصري الحالي بتركيبته السكانية، أي التكوين السكاني، وقال إن تصنيف الدولة المصرية من السكان كالآتي: 34 مليون من يوم عمر حتى ١٥ عاما، وهناك 7 ملايين مواطن من عمر الـ 64 فيما فوق.

وأضاف خلال كلمته في إطلاق المؤتمر العالمي السكان والتنمية ، أن الدولة المصرية لا تتدخل في عدد الأطفال الخاصة بالأسرة ولكن الدولة حريصة أن تكون الأسرة صحية قادرة على التنمية والإضافة لاقتصاد الدولة.

ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا.