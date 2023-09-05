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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولتي تهريب مخدرات وأدوية لعلاج الأورام

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 نجحت الجمارك بمطار الغردقة الدولي في ضبط محاولتي تهريب كميات من نبات الماريجوانا المخدرة، بالإضافة إلى عدد من الأمبولات الدوائية المخصصة لعلاج الأورام، وذلك في انتهاك واضح لأحكام القانون.

ووفقًا لبيان صادر عن مصلحة الجمارك اليوم، تم ضبط 10.50 جرام من الماريجوانا و4 شيش إلكترونية تحتوي على مادة مخدرة بحوزة راكب أجنبي قادم من مطار زيوريخ بسويسرا كما تم ضبط 9 أمبولات من الأدوية الثمينة المستخدمة في علاج الأورام، كانت مخبأة داخل جوارب راكب آخر من نفس الجنسية قادم من مطار إسطنبول في تركيا.

قرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر جمركية بشأن هذه المحاولتين، وذلك بعد التقديم لعمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

جمارك مطار الغردقة تهريب مخدرات أمبولات علاج الأورام البحر الأحمر الغردقة

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