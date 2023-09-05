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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقطات من برومو نصى التانى.. على ربيع يلجأ للسحر وياسمين رئيس تظهر بشخصيتها

مسلسل نصى التانى
مسلسل نصى التانى

كشفت منصة شاهد vip عن الإعلان الرسمى لمسلسل "نصى التانى" والذى يقوم ببطولته على ربيع ومحمد محمود وتأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.

وظهر على ربيع فى البرومو وهو يلجأ إلى السحر من أجل وقوع الفتيات فى حبه خاصة أنه كان فى البداية شابا عاديا لا تلتفت اليه الفتيات.

وظهرت فى البرومو الفنانة ياسمين رئيس بشخصيتها الحقيقية كما أن العمل يستضيف عدد من النجوم كضيوف شرف مثل رنا رئيس وميرنا نور الدين وثراء جبيل ووفاء عامر.

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على ربيع ومسلسل نصى التانى

وحددت منصة شاهد vip موعد عرض مسلسل "نصى التانى" الذى يقوم ببطولته على ربيع حيث من المقرر بدء عرضه فى 28 سبتمبر الحالى.

وبدأت منصة شاهد فى الترويج لأحدث أعمالها، وهو مسلسل نصي التاني من بطولة على ربيع وسلوى عثمان ومحمود البزاوي بعنوان نصى التاني.

وطرحت المنصة البوستر الدعائى الأول للمسلسل وذلك تمهيدا لعرضه خلال الفترة القليلة القادمة، وتصدر البوستر كل من على ربيع وسلوى عثمان ومحمود البزاوي ومحمد محمود.

المسلسل ينتمى لنوعية المسلسلات الكوميدية ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا وعلى رأسهم على ربيع ومحمود الزاوي ومحمد محمود وسلوى عثمان وغيرهم من الضيف الشرف.

الفنانة ياسمين رئيس علي ربيع مسلسل نصى التانى منصة شاهد vip محمد محمود وفاء عامر

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