"زراعة" و"هندسة" تبدأ التفعيل| كليات جامعة القاهرة تستقبل تقديمات برامج الساعات المعتمدة

هندسة القاهرة توضح نظام الساعات المعتمدة

وهذه مصروفات الطلاب الوافدين لطلاب زراعة القاهرة

أعلنت عدد من كليات جامعة القاهرة ، عن البدء فى التقديم لبرامج الساعات المختلفة والتى تكون مختلفة عن المواد الدراسية بالفصول الدراسية الأخرى ، كما أعلنت الكليات عن المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2023-2024

ومن جانبه ، كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن نظام الساعات المعتمدة.

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح ، اللائحة الجديدة تسمح للطالب أن يسجل بحد أدني 12 ساعة في الترم الواحد و 19 ساعة بحد أقصي للطلاب العادين، اما الطلاب المتفوقين (اصحاب المجوع التراكي ازيد من 3 على 4) في الدراسة فيسمح لهم بتسجيل لحد أقصي 21 ساعة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح ، أن هذا الأمر يعطي للطالب مرونة كبيرة في الدراسة فإذا اراد عدم التعجل في السير بالدراسة أو أن يزيد المجهود علية ويأخذ عدد ساعات كبير ويجتهد أكثر حتي يتخرج في إسرع وقت.

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن قواعد و شروط التقديم لبرامج اللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2023-2024، ومصاريف التقديم للطلاب الوافدين.

- أن يكون الطالب مرشحا للكلية عن طريق مكتب التنسيق أو مخولا أو منقول قيده لنفس العام الجامعى أو العام السابق و مستوفيا الحد الأدنى للقبول بالكلية لقطاع الزراعة.



- ألا تقل درجة الطالب فى اللغة الإنجليزية عن ٦٥٪؜ مع مراعاة تخصيص بعض الأماكن لطلاب الشهادات المعتدلة الأجنبية و العربية.



- تكون الدراسة بهذه البرامج من العام الجامعى الأول و التدريس و الامتحانات فيها باللغة الانجليزية.

- عدم قبول تحويل طلاب باقيين لإعادة بالفرقة الأولى أو الثانية بكلياتهم.

- فى جميع حالات التحويل يجب استفتاء شرط الإقامة مع ولى الأمر الشرعى فى النطاق الجغرافى لجامعة القاهرة.

كما أوضح عميد الكلية ، البرامج التى تدرس باللغة الإنجليزية و شروط الالتحاق بها و هى برامج التكنولوجيا الحيوية ، و برنامج الزراعة الدولية و يحتوى على ثلاثة تخصصات رئيسية و يمكن للطالب الالتحاق بأحدها من المستوى الثالث طبقا لرغبته ، برنامج تكنولوجيا تصنيع الأغذية ، برنامج علوم الغابات



المصاريف الخاصة بالطلاب الوافدين



٥٥٠٠ دولار منها ١٥٠٠ دولار رسوم القيد تسدد فى السنه الأولى و ٤٠٠٠ دولار تسدد كل عام دراسى للطالب .

يسدد طلاب دول حوض النيل ( ١٠٪؜) من قيمة المصروفات الدراسية المقررة عليهم حيث يسدد ٥٥٠ دولار تسدد فى السنه الأولى و ٤٠٠ دولار تسدد كل عام دراسى للطالب.

التأخير عن السداد لمدة أسبوعين إلى ستة أسابيع من بداية الدراسة يسدد الطالب غرامة بنسبة ( ١٠٪؜) من إجمالى المصروفات الدراسية.

التأخير لمدة أكثر من سته أسابيع تسدد غرامة بنسبة ( ٢٠٪؜) من إجمالى المصروفات الدراسية.

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الاداب جامعة القاهرة ، إعلان هام لطلاب الساعات المعتمدة .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ،

علي الطلاب المتقدمين للبرامج الذين أنهوا إجراءات التحويل و قاموا بدفع رسوم التحويل (500 جنيه) إحضار صورة من الايصال مدون عليها البيانات كاملة الي شباك الساعات المعتمدة رقم 6 او رقم 7 او رقم 8

و أوضحت أن الأوراق المطلوبة للتقديم تتمثل فى :

١- أصل شهادة الثانوية العامة +٣ صور منها

٢- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + ٣ صور منها

٣- بطاقة الترشيح + ٣ صور منها

٤- عدد ٣ صور للبطاقة الشخصية الطالب وولى الأمر

٥- نموذج ٢ جند + نموذج ٦ جند أو نموذج صغار السن + ٢ صورة