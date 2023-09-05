رفع أنقاض المنزل المنهار في الدقهلية.. ونجاة كل سكانه

بدأت عمليات رفع أنقاض المنزل المنهار في مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، حيث تواجدت سيارات الحماية المدنية والإسعاف وقوات الأمن، وتم عمل كردون أمني أمام المنزل لحماية المارة، خاصة أنه أمام موقف المنصورة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز أجا يفيد بانهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن وقوع مصاب كان أمام المنزل ونجاة كل المقيمين به.

انتقل ضباط مركز أجا وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتبين انهيار المنزل وإصابة شخص بإصابات طفيفة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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