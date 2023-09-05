شاهد..فنانة برتغالية تبدع في بناء "جناح كعكة الزفاف" وهذا موقعه

“كان هذا التحدي الأكبر في حياتي المهنية التي استمرت 30 عاما” بهذه الكلمات عبرت الفنانة البرتغالية، جوانا فاسكونسيلوس عن فرحتها بإتمام تنفيذ تحفتها المعمارية “جناح كعكة الزفاف”.

ما يقرب من خمس سنوات من العمل كانوا وراء إتمام التحفة المعمارية التي سيشاهدها زوار المنزل الريفي الشهير في بريطانيا “واديسون مانور” في مقاطعة باكينجهامشير، وفقا لـ “الديلي ميل”.

جناح كعكة الزفاف

قالت الفنانة البرتغالية، جوانا فاسكونسيلوس إن جناح كعكة الزفاف مكون من 3 طوابق بارتفاع يبلغ 12 مترا ومزين بحوريات البحر المتجمدة وآلاف من البلاطات التي تشبه الجليد باللون الوردي الفاتح والأخضر والأزرق وسلالم كريمة الزبدة.

ووصفت الفنانة البرتغالية تحفتها المعمارية بأنها بمثابة “معبد للحب”، مضيفة: “يمكن للضيوف التجول أمام حوريات البحر الخزفية، وتماثيل الدلافين والمياه المتدفقة من أفواههم، والتحديق في الجدران الذهبية والأعمدة الزرقاء الباستيل، والاستمتاع بالرماح الوردية التي تتدلى من السقف مثل قطرات الشوكولاتة”.

ومن أجل إضفاء جانب احتفالي على التحفة المعمارية، أشارت الفنانة البرتغالية: “توجد أيضا شموع كهربائية وتماثيل صغيرة لقديس الزواج، القديس أنتوني لمباركة المتزوجين حديثا”.

جناح كعكة الزفاف

جناح كعكة الزفاف

جناح كعكة الزفاف

جناح كعكة الزفاف

جناح كعكة الزفاف