شوبير: الأهلي يسعى لإنهاء التعاقد مع المهاجم الاجنبي قبل غلق القيد

علق الإعلامي أحمد شوبير ، عن تحرك النادي الاهلي في الساعات الأخيرة من أجل التعاقد مع المهاجم الأجنبي ، ولكن القرار الأخير متروك للمدرب مارسيل كولر.

وكتب شوبير، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "يوجد حراك كبير داخل النادي الأهلي في الساعات الأخيرة من أجل التعاقد مع المهاجم الأجنبي، والكرة الآن في ملعب مارسيل كولر لتحديد احتياجه واختيار المهاجم الجديد.. وتم رفع السقف المالي."

وسوف تقام المباراة الودية بين الأهلي و«NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيتالنمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر، المدير الفنيللفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ، الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.