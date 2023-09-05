آداب القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الساعات المعتمدة قبل التقديم

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، إعلان هام لطلاب الساعات المعتمدة .
وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، علي الطلاب المتقدمين للبرامج الذين أنهوا إجراءات التحويل و قاموا بدفع رسوم التحويل (500 جنيه) إحضار صورة من الايصال مدون عليها البيانات كاملة الي شباك الساعات المعتمدة رقم 6 أو رقم 7 أو رقم 8
وأوضحت أن الأوراق المطلوبة للتقديم تتمثل فى :
١- أصل شهادة الثانوية العامة +٣ صور منها
٢- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + ٣ صور منها
٣- بطاقة الترشيح + ٣ صور منها
٤- عدد ٣ صور للبطاقة الشخصية الطالب وولى الأمر
٥- نموذج ٢ جند + نموذج ٦ جند أو نموذج صغار السن + ٢ صورة