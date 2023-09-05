إعصار "هايكوي" يصل إلى شرق وجنوبي الصين

وصل الإعصار "هايكوي"، اليوم الثلاثاء، الذي يعد الإعصار الـ11 هذا العام، إلى اليابسة في المناطق الساحلية بمقاطعة فوجيان شرقي الصين ومقاطعة قوانجدونج بجنوبي الصين.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء وفقًا لمديريتي الأرصاد الجوية في فوجيان وقوانجدونج، أن الإعصار هبط في المناطق الساحلية لمحافظة دونجشان في مقاطعة فوجيان عند الساعة 5:20 صباحًا ومحافظة راوبينج بمقاطعة قوانجدونج عند الساعة 6:45 صباحًا، مصحوبًا برياح قوية بلغت سرعتها 20 و 18 مترًا في الثانية بالقرب من مركزها، على التوالي.

وتوقعت هيئة الأرصاد الصينية أن يتحرك "هايكوي" غربًا بسرعة تتراوح بين 10 و15 كيلومترا في الساعة ليضعف تدريجيًا، وفقًا لمديرية الأرصاد الجوية بمقاطعة قوانجدونج.

وأفاد مقرر مقاطعة قوانجدونج لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف أنه حتى الساعة 12 ظهر أمس، اكتملت مهام الإخلاء في جميع المناطق البحرية بشرقي مدينة هويتشو في المقاطعة، حيث احتمى 27897 قارب صيد بالميناء، كما عاد إلى اليابسة 2139 من عمال الصيد، و453 من العاملين في طاقة الرياح البحرية، و149 من العاملين في المزارع البحرية، إلى جانب إغلاق جميع المواقع الساحلية بالمقاطعة.

وعلقت السلطات الصينية 515 قطارا في قوانغدونغ و23 خطًا بحريًا للركاب بشرقي هويتشو للوقاية من الفيضانات والأعاصير، إضافة إلى تعليق الدراسة في مدينتي شانتو وتشاوتشو.