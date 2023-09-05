أنفق 100 ألف دولار.. جراح تجميل كبير يكشف سرًا عن بايدن

كشف طبيب أمريكي شهير يعمل في مجال جراحة التجميل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قام بعمليات تجميل على فترات مختلفة، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وذكر الجراح التجميلي، جاري موتيكي، أن بايدن أنفق ما يصل إلى 100 ألف دولار في عمليات التجميل.

وقال موتيكي: "يبلغ عمر بايدن الآن 82 عاما، أعتقد أنه خضع بالتأكيد لبعض الجراحة التجميلية، بما فيها شد الوجه وزراعة الشعر".

ولفت أيضًا إلى أن بايدن خضع أيضًا لعملية رفع حاجب.

وأضاف: "يمكننا أن نرى أنه حتى قبل 30 إلى 40 عاما، كان شعره يخف بشكل كبير للغاية، ومن ثم نرى بعض الدلائل على أنه خضع لعملية زراعة شعر".