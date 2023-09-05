تحذير أممي من أزمة في أفغانستان خلال أشهر

قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن برنامج الأغذية العالمي، اضطر إلى خفض حصص الإعاشة لمليوني أفغاني آخرين هذا الشهر، ويخشى من شتاء "كارثي" إذا نضب التمويل مع توفر القليل من الغذاء، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال.

تأتي هذه الخطوة وسط قلق متزايد بشأن تقلص المساعدات لأفغانستان، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بحوالي الربع فقط، حتى بعد تخفيض الميزانية في مواجهة نقص التمويل.

ومن المتوقع أن ينفد تمويل برنامج الأغذية العالمي للمساعدات الغذائية والنقدية بحلول نهاية أكتوبر، وقد اضطرت الوكالة إلى خفض المساعدات بشكل مطرد خلال العام إلى 10 ملايين أفغاني.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه إذا لم يصل أي تمويل، فإن 90 في المائة من المناطق النائية المحتاجة ستكون معزولة بدون طعام.