عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير أممي من أزمة في أفغانستان خلال أشهر

أفغانستان
أفغانستان

قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن برنامج الأغذية العالمي، اضطر إلى خفض حصص الإعاشة لمليوني أفغاني آخرين هذا الشهر، ويخشى من شتاء "كارثي" إذا نضب التمويل مع توفر القليل من الغذاء، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال.

تأتي هذه الخطوة وسط قلق متزايد بشأن تقلص المساعدات لأفغانستان، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بحوالي الربع فقط، حتى بعد تخفيض الميزانية في مواجهة نقص التمويل.

ومن المتوقع أن ينفد تمويل برنامج الأغذية العالمي للمساعدات الغذائية والنقدية بحلول نهاية أكتوبر، وقد اضطرت الوكالة إلى خفض المساعدات بشكل مطرد خلال العام إلى 10 ملايين أفغاني.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه إذا لم يصل أي تمويل، فإن 90 في المائة من المناطق النائية المحتاجة ستكون معزولة بدون طعام.

 

الاستجابة الإنسانية التموي الأغذية العالمي برنامج الأغذية العالمي كارثي أكتوبر المناطق النائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

الأهلي يواجه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

موضوعات متعلقة

جنرال روسي: الحرب النووية هي النهاية الحتمية للأزمة الأوكرانية

شاهد.. أوكرانيا تخسر أول دبابة تشالنجر 2 في هجوم روسي كاسح

أنفق 100 ألف دولار.. جراح تجميل كبير يكشف سرًا عن بايدن

وزيرة هندية تكشف عن محاولات عالمية لتنظيم سوق العملات المشفرة

وزير الدفاع الروسي للأوكرانيين: الهجوم المضاد فاشل تمامًا

أول رد من الكرملين على تقارير محادثات بوتين وجونج أون

الأمر ليس بسيطًا.. لماذا سيغادر زعيم كوريا الشمالية إلى فلاديفوستوك لمقابلة بوتين؟

المخابرات البريطانية: روسيا تنوي إقامة انتخابات في مناطق أوكرانية| تفاصيل

ترشيحاتنا

سمير عبدالوهاب: أجر المرشد السياحي لا يغطي الحد الأدنى

السيسي: مصر لديها فرصة كبيرة للتغلب على جميع التحديات.. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار اليوم| أخبار التوك شو

أرخص سعر في مصر للسيارة سانج يونج تيفولى.. تفاصيل

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

فيديوهات مخلة.. ليلة سقوط صيدلي مدينة نصر.. تفاصيل بالفيديو

الزوجة اللعوب.. مارست الحرام مع عشيقها في غياب زوجها.. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمة أفريقية تلقي شنطة دولارات على العريس يوم الزفاف

بملابس جريئة.. شاهد رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث ظهور

تحمى نفسك من 15 مشكلة صحية عند تناول الفلفل باستمرار .. اكتشفها

بسبب لونه..سارة سلامة تثير الجدل بفستانها| شاهد

فيديو

سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

غضب نجوم الفن بسبب الأجور .. والمتحدة تؤكد: هناك محاولة لإثارة البلبلة

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

تراجع جديد في سعر الذهب وصدمة للدولار بالسوق السوداء | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ