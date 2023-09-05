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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار مهم من رئيس وزراء العراق بشأن الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

ألغى رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني كافة الاستثناءات الخاصة بالقبول في الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية.

وذكر بيان للسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم عبد الحسن وجر - بحسب السومرية نيوز - ، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أمر بإلغاء كافة الاستثناءات الخاصة بالقبول في الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية من الضوابط المعمول بها، ويعتمد التنافس حسب القانون والضوابط والمعايير ضماناً لتحقيق العدالة والمساواة بين المتقدمين".

وأشار إلى أن القائد العام أمر ايضا باعتماد أسماء المتقدمين الاحتياط للكليات والمعاهد العسكرية حسب أسبقيتهم بضوابط القبول لتعويض المستقيلين والمفصولين وفق القانون والضوابط المعمول بها".

ولفت إلى ان الامر تضمن ايضاً أن تتبنى الجهات الرقابية والتفتيشية وهيئة النزاهة الاتحادية تعقيب أي حالة تقع خارج ماورد بالفقرة (1) أعلاه".
 

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