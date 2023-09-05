بنصف مليون دولار.. العثور على كنز داخل معدة حوت نافق| فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن كنز تم العثور عليه في معدة حوت نافق في شهر يونيو عام 2023.

وأوضح التقرير أن الحوت النافق كان متواجدا على ساحل جزيرة لا بالما الإسبانية .

وتابع التقرير أن العلماء في جامعة لاس بالماس كانوا على موعد مع اكتشاف مثير داخل هذا الحوت الضخم.

وأكمل التقرير أن العلماء وجدوا مادة العنبر الصلبة باهظة الثمن داخل معدة الحوت الضخم النافق.

ولفت التقرير إلى أن العنبر الصلب يستخدم في تحضير وتصنيع أفضل وأغلى أنواع العطور وبلغ وزن حج العنبر 9.35 كيلو جرام وقدرت قيمته بأكثر من نصف مليون دولار .