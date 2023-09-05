عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنصف مليون دولار.. العثور على كنز داخل معدة حوت نافق| فيديو

حجر العنبر
حجر العنبر

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن كنز تم العثور عليه في معدة حوت نافق في شهر يونيو عام 2023.

 

نفوق حوت زعنفي على أحد شواطئ بيرو والحزن ينتاب أهالي المنطقة.. فيديو

حوت الذهب الخفي يحرك الأسعار بمشتريات مكثفة لا يفصح عنها| تفاصيل

وأوضح التقرير أن الحوت النافق كان متواجدا على ساحل جزيرة لا بالما الإسبانية .

 

وتابع التقرير أن العلماء في جامعة لاس بالماس كانوا على موعد مع اكتشاف مثير داخل هذا الحوت الضخم.

 

وأكمل التقرير أن العلماء وجدوا مادة العنبر الصلبة باهظة الثمن داخل معدة الحوت الضخم النافق.

 

ولفت التقرير إلى أن العنبر الصلب يستخدم في تحضير وتصنيع أفضل وأغلى أنواع العطور وبلغ وزن حج العنبر 9.35 كيلو جرام وقدرت قيمته بأكثر من نصف مليون دولار .

حوت حوت نافق كنز العنبر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

ماكينة أهداف.. الأهلي يوجه أنظاره نحو قناص سنغالي

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

ترشيحاتنا

الحوار العربي الياباني.. تعاون وثيق وتقارب في الرؤى وتعزيز الشراكات

بالموبيل..كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء 2023

بـ 75 ألف جنيه .. اركب 5 سيارات ألمانى وياباني

انهيار وشيك.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من عواقب قرار بوتين

القوات الأوكرانية تخترق دفاعات “أنياب التنين” الروسية في الجنوب

شكري: الإبقاء على مساهمات الأونروا ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ما أبكت والدها.. 10 صور لابنة ماجد الكدواني| شاهد

طريقة عمل كيكة السينامون رول.. جديدة وغير تقليدية

4 أسباب خطيرة تجعل طفلك يصاب بديدان البطن.. احذريها

بالفستان الأبيض.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها| شاهد

فيديو

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ