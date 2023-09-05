توقيع الكشف الطبي على 2835 حالة مرضية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على 2835 مواطنا في 8 قوافل طبية مجانية بقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك على مدار شهر أغسطس الماضى.





وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه جرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.