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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو الغيط: 114 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان .. فيديو

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمق علاقات التعاون التي تربط الدول العربية باليابان، وحرص الجامعة العربية على الارتقاء بمختلف مجالات التعاون العربي الياباني إلى آفاق أرحب.

 

وأضاف في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الوزاري العربي الياباني، في حضور وزيري خارجية مصر واليابان، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اليابان قوة عالمية مهمة ولها إسهامها وتأثيرها، حيث تتطلع الجامعة العربية والدول العربية إلى دور طوكيو القوي على الأصعدة كافة.

وتابع، أن التعاون العربي الياباني بدأ منذ 14 عاما عندما تأسس المنتدى الاقتصادي العربي الياباني عام 2009، والذي أعقبه عقد 5 اجتماعات للمنتدى، كان آخرها في عام 2019، إلى أن وصل حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان إلى 114 مليار دولار عام 2022.

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