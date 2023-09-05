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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بدء فعاليات تدريب 60 من طلاب المعاهد ضمن مشروع رواد الأزهر.. صور

تدريب الطلاب
تدريب الطلاب

بدأ قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٩/٥م، في تنفيذ البرنامج التدريبي الأول لمشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي الأول لمشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل، لمدة ثلاثة أيام، حيث تم البدء في تدريب 60 من طلاب منطقة القاهرة الأزهرية، ومقر التدريب للبنين في مركز الحاسب الآلي بالمنطقة السادسة، بينما مقر تدريب الفتيات بمجمع مدينة نصر النموذجي.

كما تم تدريب الطلاب، على مقدمة برمجة الهاتف: برامج app inventor وبرمجة: flutter.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، أن قطاع المعاهد الأزهرية بدأ مشروع رواد الأزهر وتكنولوجيا المستقبل، الذي يعد ويدرب فيه مجموعة من الطلاب الأزاهرة من فئات عمرية مختلفة على البرمجة، وتصميم بيئات ثلاثية الأبعاد، علما بأن البداية التجريبية للمشروع من منطقة القاهرة الأزهرية، بحيث يأهل عدد (٦٠) طالبا أزهريا،

ويتناول المشروع الاتجاهات التكنولوجية الحديثة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات الطلاب بشكل فريد، وتأهيلهم لسوق العمل في وقت مبكر.

يأتي هذا برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ومتابعة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
 

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المعاهد الأزهرية رواد الأزهر تكنولوجيا المستقبل منطقة القاهرة الأزهرية

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