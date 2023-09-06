كنزي عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

أثارت كنزى عمرو دياب جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كنزى عمرو دياب بملابس جريئة وهى تقضي عطلتها، ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها.

ومن ناحية أخرى، احتل الفنان عمرو دياب صدارة قائمة الأغاني الأعلى استماعا بالوطن العربي عبر تطبيق أنغامي بثلاث أغنيات.



وجاءت أغنية يا ليل التي تجمعه بنجله عبد الله في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي، تليها أغنية والله أبدا، في المرتبة الثانية، وجاءت أغنية قولي اسمي في المركز الثالث.