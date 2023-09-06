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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الرئيس السيسي وضع حلولا عاجلة لمواجهة الأزمة السكانية

محمد الصالحي، عضو
محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ

طالب الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف، من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، ومن وزارة الصحة والسكان بصفة خاصة، وضع مجموعة من السياسات والبرامج والخطط غير التقليدية؛ لمواجهة أزمة الانفجار السكاني، التي باتت تمثل خطرا داهما على الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء القضايا المهمة، والحلول العاجلة التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التاريخية أمام المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي تدور فعالياته داخل العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمواجهة الأزمة السكانية.

وقال “الصالحي“، في بيان، اليوم، إن ملف السكان والزيادة السكانية، أحد أكثر الملفات المهمة التي تحظى بأكبر اهتمام من الرئيس السيسي، لحل كافة التحديات التي تواجه عملية البناء والتنمية، والعمل على استغلالها في تنفيذ ”رؤية مصر 2030”، والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة بكل قوة، خاصة وأن الزيادة السكانية خطر حقيقي على منجزات التنمية.

وأكد أن التوصل إلى حلول حقيقية لأزمة الانفجار السكاني؛ يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات بالدولة، لأن الحكومة وحدها لن تحل هذه الأزمة الخطيرة التي استمرت لعقود طويلة.

ووجه الدكتور محمد الصالحي، التحية والتقدير للرئيس السيسي، على جميع القضايا المهمة التي تناولها أمام هذا الحدث العالمي، والتي أكدت حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل مصر والدول الإفريقية، ومواجهة التحديات والمشكلات التي تعرقل حركة التنمية وفي مقدمتها الزيادة السكانية.

وشدد على ضرورة أن يكون لهذا المؤتمر دوره فى الخروج بتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ لمواجهة الأزمة السكانية والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية واستعراض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية داخل مصر ومختلف دول العالم المشاركة فى المؤتمر .

محمد الصالحى الشيوخ مصطفى مدبولي الصحة

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