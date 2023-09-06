المرصد الأوروبي: 2023 قد يكون أكثر الأعوام حرا على الإطلاق

قال المرصد الأوروبي للحالة الجوية، إن العام الجاري 2023، من الممكن جدًا أن يكون أكثر الأعوام حرًا على الإطلاق، منذ عقود، مع وصول درجات الحرارة في العالم كله إلى أرقام غير مسبوقة وغير طبيعية في ارتفاعاتها على الإطلاق.

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الطقس المتطرف، لم ينجم عنه حرارة شديدة أرهقت وقتلت الناس، بل نجمت عنه حرائق غابات وأمطار وفيضانات وأعاصير.



وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن مسئولي الصحة في المملكة المتحدة رفعوا مستوى تحذيرهم بشأن الحرارة المتصاعدة، حيث سيشهد جنوب إنجلترا موجة حر رسمية هذا الأسبوع.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة آخذة في الارتفاع في معظم أنحاء المملكة المتحدة، ومن المرجح أن تصل إلى ذروتها يومي الأربعاء والخميس مع توقع وصول درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية في أجزاء من الجنوب والجنوب الشرقي.

وأضاف المكتب أن هناك أيضًا فرصة لتجاوز أعلى درجة حرارة لهذا العام حتى الآن، والتي بلغت 32.2 درجة مئوية في 10 يونيو هذا الأسبوع، على الأرجح في جنوب شرق إنجلترا، حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة في مكان أو مكانين إلى 33 درجة مئوية.

وأصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، التي تقدم تنبيهات لقطاع الرعاية الصحية والاجتماعية في إنجلترا، تنبيهًا صحيًا باللون الأصفر، والذي يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأشخاص الأكثر عرضة للحرارة.