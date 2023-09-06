شاهد.. أمطار غير مسبوقة منذ 2006 تسفر عن ضحايا ومفقودين في 3 دول

ضربت عواصف مطيرة شديدة اليونان وتركيا وبلغاريا، مما أدى إلى فيضانات تسببت في مقتل سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم اثنان من المصطافين جرفهما سيل في موقع تخييم في شمال غرب تركيا، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال علي يرليكايا، وزير الداخلية التركي، إن أربعة أشخاص آخرين فقدوا بعد الفيضانات المفاجئة في موقع المخيم في مقاطعة كيركلاريلي، بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

وقال إن نحو 12 من المصطافين، تعرضوا لمخاطر جمة، وإن فرق البحث عثرت على جثتين.

وأضاف أن "جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين [الأربعة] مستمرة دون انقطاع".

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإنقاذ وهم يحملون فتاة صغيرة وشخصًا بالغًا إلى بر الأمان من المياه التي وصل ارتفاعها إلى الخصر في بعض المناطق.

وذكرت قناة خبر تورك أن الأمطار تسببت أيضًا في أضرار وأجبرت على إغلاق طريق رئيسي.

وفي إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا ، غمرت الأمطار الغزيرة الشوارع والمنازل في حيين، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وتم إنقاذ حوالي عشرة أشخاص بعد أن تقطعت بهم السبل داخل إحدى المكتبات ، بينما تم إغلاق بعض محطات مترو الأنفاق. وحث داود جول، حاكم إسطنبول، سائقي الدراجات النارية على البقاء في منازلهم.

وفي اليونان ، حظرت الشرطة حركة المرور في مدينة فولوس بوسط البلاد ومنطقة بيليون الجبلية القريبة ومنتجع جزيرة سكياثوس، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في وفاة شخص واحد على الأقل، كما جرفت السيول التي بلغ ارتفاعها إلى الفخذ السيارات.

وقالت إدارة الإطفاء إن رجلاً قتل بالقرب من فولوس عندما سقط عليه جدار، كما تم الإبلاغ عن فقدان خمسة أشخاص، ربما جرفتهم مياه الفيضانات.

وسجلت مناطق في اليونان 75.4 سم من الأمطار في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2006.