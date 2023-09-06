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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ديلي ميل: بوتين يكشف سبب حربه على أوكرانيا

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن روسيا تعتبر الغرب يقف لها بالمرصاد، وما دعمها للرئيس الأوكراني إلا محاولة منها لدعم النازية الجديدة.

وأردفت الصحيفة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ادعى أن الغرب يتعمد دعم زعيم يهودي أوكراني لتمجيد النازية.

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وكرر بوتين، الادعاء بأن قادة كييف نفذوا "إبادة جماعية" مدعومين من قبل النازيين الجدد ضد الملايين من الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا .

ونددت كييف بـهذا، باعتباره أمرًا غير صحيح .

وقال بوتين: "لقد وضع الغربيون شخصًا على رأس أوكرانيا الحديثة - يهودي عرقي، وبالتالي، في رأيي، يبدو أنهم يتسترون على مناهض للإنسانية و للدولة الأوكرانية الحديثة، وهذا يجعل الوضع برمته مثير للاشمئزاز ، حيث يقوم عرقي بالتستر على النازية والتستر على الذين قادوا المحرقة في أوكرانيا،و إبادة مليون ونصف المليون شخص.

وفي يونيو، قال بوتين في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج، إن بعض اليهود يعتبرون زيلينسكي وصمة عار على شعبهم.

وفي يناير، تعرض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لانتقادات حادة من البيت الأبيض لاتهامه واشنطن بحشد الدول الأوروبية لحل "المسألة الروسية" بنفس الطريقة التي سعى بها أدولف هتلر إلى "الحل النهائي" للقضاء على يهود أوروبا.

وفي الوقت نفسه، أعرب بوتين عن وجهة نظر مفادها أن أوكرانيا ليست دولة حقيقية ويجب أن تكون جزءًا من إمبراطوريته الروسية.

كما ادعى أيضًا أن ما يسمى بـ "العملية العسكرية الخاصة" هي محاولة لتحقيق " نزع النازية " من القوة الإمبراطورية المحاربة  المدعومة من الغرب.

وقد دحضت كييف وحلفاؤها هذه الرواية، ولا يوجد أي دليل يدعم ادعاء بوتين بأن أوكرانيا دولة نازية.

تم انتخاب زيلينسكي – وهو يهودي ويتحدث الروسية، وقال إن أفرادًا من عائلته قُتلوا على يد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية –.

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