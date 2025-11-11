قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآن.. تراجع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك | تفاصيل
مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
توك شو

زينب شبل: انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025 تشهد تنظيمًا دقيقًا وتسهيلات للناخبين

عادل نصار

قالت زينب شبل مراسلة القاهرة الإخبارية من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، إن آخر مؤتمر صحفي للهيئة تناول بعض الشكاوى المتعلقة بعدم وجود الحبر الفسفوري في انتخابات مجلس النواب اليوم، وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن الحبر الفسفوري يُستخدم فقط في انتخابات الرئاسة والاستفتاءات، نظرًا لتوافر لجان للمغتربين في تلك العمليات، وهو ما لا ينطبق على انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وأضاف في تصريحات مع الإعلاميين أحمد بصيلة ومنى شكر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المشاركة الانتخابية شهدت تفاوتًا على مستوى المحافظات الـ14 التي تُجرى فيها المرحلة فيها، ولوحظ تباين في أوقات الازدحام خلال فترة الراحة من الـ3 حتى الـ4 عصرًا، ثم تزايد الكثافات في اللجان، لا سيما في محافظات أسوان والفيوم وأسيوط، وأكدت الهيئة أن هذا التفاوت لم يؤثر على سير العملية الانتخابية، إذ تم تنظيم اللجان بدقة لضمان انسيابية التصويت.

وأوضحت زينب شبل، أن الهيئة بذلت جهودًا مكثفة لتسهيل الإدلاء بالأصوات، حيث جرى تخصيص 97% من المقار الانتخابية في الطوابق الأرضية لتسهيل وصول كبار السن وذوي الهمم، كما أُتيحت بطاقات تصويت خاصة بذوي الهمم لضمان مشاركتهم الفاعلة، كما أشار المؤتمر الصحفي إلى الدور الكبير للسلطات التنفيذية في تأمين العملية الانتخابية، سواء في محيط المراكز أو اللجان العامة والفرعية.

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

