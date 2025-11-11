إسلام إمام: النائب يجب أن يكون قادرًا على التشريع والرقابة .. والناخب أصبح أكثر وعيًا

كشف الدكتور إسلام إمام، أستاذ القانون الدستوري، أن الدستور المصري حدد بوضوح اختصاصات مجلس النواب، والتي تشمل سلطة التشريع، وإقرار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومتابعة السياسة العامة للدولة، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وإقرار الموازنة العامة.

وأوضح خلال صدي البلد أن هذه المهام تمثل جوهر العمل البرلماني، ما يتطلب من النائب فهمًا عميقًا للقانون والدستور وقدرة على ممارسة الدور الرقابي والتشريعي بكفاءة.

دور النائب ومسؤوليته تجاه الدولة

وأشار إمام، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر وحياة قطوف في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة صدى البلد، إلى أن النائب الحقيقي يجب أن يكون على دراية بالسياسات العامة للدولة، وأن يؤدي دوره البرلماني بمسؤولية بعيدًا عن فكرة الاكتفاء بتقديم الخدمات فقط.

وعي الناخبين واختياراتهم الواعية

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن مستوى الوعي السياسي لدى الناخبين ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لم يعد من السهل خداع الناخبين أو التأثير عليهم بطرق تقليدية.

وأكد أن الناخب المصري أصبح يضع مصلحة الوطن فوق مصلحته الشخصية، وهو ما ينعكس بوضوح في اختياراته خلال العملية الانتخابية.