محافظات

انسحاب مفاجئ لمرشح بالنواب في المراغة

رفعت شكيب المرشح المنسحب بسوهاج
رفعت شكيب المرشح المنسحب بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، تطورًا مفاجئًا في المشهد الانتخابي، بعدما أعلن المرشح رفعت شكيب انسحابه رسميًا من سباق انتخابات مجلس النواب 2025.

وذلك خلال اليوم الثاني لعملية التصويت التي تشهد منذ ساعاتها الأولى انتظامًا ملحوظًا وإقبالًا متزايدًا من الناخبين داخل مختلف اللجان.

انتخابات النواب بسوهاج

ووجّه "شكيب"، خلال كلمة مقتضبة أمام أنصاره، رسالة حملت طابعًا هادئًا وقرارًا محسوبًا، حيث أكد أنه اتخذ خطوة الانسحاب بعد دراسة متأنية ومراجعة دقيقة للمشهد العام.

وأشار إلى احترامه الكامل لإرادة الناخبين، ودعمه المطلق لسير العملية الديمقراطية داخل الدائرة ومحافظة سوهاج بأكملها.

وأضاف المرشح المنسحب أنه يعتز بثقة أبناء دائرته خلال فترة ترشحه، معتبرًا أن مشاركته في السباق لو انتهت مبكرًا تمثل تجربة مهمة وتواصلًا مباشرًا مع المواطنين، مؤكدًا أن قراره جاء للحفاظ على استقرار الأجواء الانتخابية وإفساح المجال أمام المنافسة الشفافة.

وبحسب مصادر محلية داخل الدائرة، لم يؤثر انسحاب شكيب على سير العملية الانتخابية، حيث واصلت اللجان استقبال الناخبين بشكل طبيعي، في ظل متابعة دقيقة من قوات الأمن واللجان القضائية المشرفة على الانتخابات.

وشهدت الساعات الأخيرة توافدًا ملحوظًا من أهالي المراغة، خصوصًا من فئة الشباب والنساء، الذين حرصوا على المشاركة في الاستحقاق البرلماني.

ومع استمرار التصويت حتى نهاية اليوم الثاني، تترقب الدائرة تطورات المشهد بعد خروج أحد أبرز المرشحين، وسط حالة من الاهتمام الشعبي بما ستسفر عنه الساعات المقبلة في سباق انتخابات مجلس النواب 2025.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج انتخابات النواب بسوهاج انتخابات

