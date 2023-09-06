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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط: المرحلة القادمة تحتاج إلى تكثيف العمل العربي على كافة الأصعدة

أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته اليوم بالدورة ال 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: “أطلقت مبادرة لإنقاذ الموسم الزراعي، حيث دعوت وزراء الزراعة العرب للنظر فيما يمكن تقدمه دولهم بهدف تحسين الأمن الغذائي للمواطن السوداني”.

وأضاف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: “في اليمن بالرغم من خفض التصعيد فإن الوقف الشامل لاطلاق النار مازالت أهداف بعيدة المنال، والحفاظ علي يمن موحد ذو سيادة هو الهدف الذى نسعي إليه جميعا وهو قابل للتحقق”.

وتابع  أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: “أرحب باستمرار الإنخراط العربي لبناء لحل الأزمة السورية وفق نهج تدريجي”.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تكثيف العمل العربي على كافة الأصعدة، حيث أن الأزمات الإقتصادية التي يعاني منها العالم والمنطقة العربية تمثل أولوية متقدمة على اجندة دولنا جميعنا، مشيرا إلى القمة الإقتصادية التنموية الإجتماعية الخامسة، والتي ينتظر أن تستضيفها موريتانيا تحت شعار الأمن الغذائي ضمان للسيادة.

ولفت أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي بحث مشروع جدول أعمال تلك القمة وتلقت الأمانة العامة عددا كبيرا من المبادرات ونقوم الأن ببلوزرة تلك المبادرات، لافتا: “ أنني أتمني لأعمال إجتماعنا كل النجاح والتوفيق”.

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