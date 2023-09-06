الأمن يكشف حقيقة وقوع مشاجرة بالأسلحة في عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي Facebook بشأن وقوع مشاجرة بعين شمس ووجود وفيات ومصابين على خلاف الحقيقة .

وتبين من الفحص والتحري ان مشاجرة نشبت بين عاطلين دون إصابات بسبب المزاح وتم ضبطهما ، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله مجموعة من الشباب دون تشاجر ، والإدعاء بحدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ووفاة آخرون.

بالفحص وإجراء التحريات تبين عدم صحة ما تم تداوله عن وقوع وفيات أو مصابين وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين عاطلان مقيمان بدائرة القسم بسبب خلاف بينهما أثناء المزاح إستخدم خلالها الأول صاعق كهربائى كان بحوزته دون إصابات ، وقد تم ضبطهما وبحوزة أحدهما الصاعق الكهربائى .

وبمواجهتهما أيدا ماسبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.