انطلاق البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التفكير الإبداعي للمعلمين بمطروح

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن تعليم مطروح ينظم البرنامج التدريبي (LEGO) على مدار شهر سبتمبر وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد حيث يستهدف تدريب عدد كبير من معلمي ٦٥ مدرسة ابتدائي بمعدل تدريب ٢٠ مدرسة أسبوعيا بأربع قاعات تدريبية بديوان عام المديرية وإدارتي الضبعة والحمام.



وأوضح وكيل الوزارة أن هذا البرنامج التعليمي يقدم محتوي تدريبي متطورا يهدف إلى توظيف اللعب كاستراتيجية تعليم جديدة للتلاميذ وتنمية مهارات التفكير الإبداعي لمعلمي المدارس الابتدائية ويتم تنظيمه تحت إشراف لمياء سعيد مدير إدارة التدريب والعاملين بالإدارة وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة اليونسيف، والهلال الأحمر.



وأختتم مدير المديرية تصريحاته اليوم مؤكدا أن تلك الحزم التدريبية تأتي حرصا من تعليم مطروح على تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتفعيل التنمية المهنية للعاملين بالقطاع التعليمي مقدما الشكر لإدارة التدريب تقديرا للجهود المبذولة والتنظيم الجيد لمجموعة من البرامج التدريبية الإيجابية خلال الفترة الماضية كذلك حسن انتقاء البرامج التي تلبي احتياجات العاملين واحتياجات العمل المنوط بهم.