وكيل تعليم مطروح يوجه بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة استعدادا للعام الدراسي الجديد

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعا مع لجنة الأمن والسلامة المهنية بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من مديري التعليم الفني وموجه عام رياض الأطفال والجودة والمتابعة الميدانية والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي والتربية الخاصة وذلك بمقر ديوان عام المديرية لبحث الاستعداد للعام الدراسي بحضور صباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية.



وأوضح وكيل الوزارة خلال الاجتماع أن مهام اللجنة تتركز في مراجعة إجراءات الأمن والسلامة المهنية بالمدارس على مستوى المديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها مضيفا أن انطلاق عمل اللجنة صباح غد الثلاثاء لتفقد المدارس التابعة لإدارات غرب المحافظة وذلك للاطمئنان على توافر عوامل السلامة والأمن بكافة المباني المدرسية في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد في الأول من أكتوبر المقبل.

وشدد مدير المديرية على أعضاء اللجنة أنه خلال جولات المتابعة بالمدارس يتوجب عليهم مراجعة إجراءات الأمن والسلامة المهنية من وصلات الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، المراوح، الشبابيك، بوابات المدارس، طفايات الحريق، الرواكد، وعزل أي منطقة توجد بها صيانة شاملة عزلا كاملا، مع الاختصاص كذلك بمتابعة مدى تحقق كافة معايير الأمان داخل المنشأة التعليمية.

وفي نهاية الاجتماع أوصي وكيل الوزارة لجنة الأمن والسلامة بالتحلي بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية وأداء العمل بأكمل وجه بكل مصداقية وأمانة مهنية في إطار منظومة عمل متكاملة يسودها التعاون في سبيل تحقيق عام دراسي آمن ومنضبط.