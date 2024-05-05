محافظ أسيوط يستكمل جولاته لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

استكمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الاحد ،زياراته لكنائس المحافظة للتهنئة بعيد القيامة المجيد حيث زار مطرانية الأقباط الكاثوليك بحي شرق مدينة أسيوط ضمن زياراته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتهنئة بالعيد في جو يسوده المحبة والفرحة .

رافقه خلال الزيارة النائب أحمد حسين جودة والنائب اللواء علاء سليمان والنائبة نشوى رائف أعضاء مجلس النواب ومن أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة ،محمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ وسيد عبد الجواد رئيس حى شرق وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف وفضيلة الشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بمديرية الاوقاف وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة وممدوح حماد وكيل وزارة التموين والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة ومصطفى ابوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الاهلية ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ وأحمد عز الدين مصطفى مدير مكتب الشئون الدينية بالمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة .

كان في استقبال محافظ أسيوط ،الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك والقمص إيليا فرانسيس وكيل المطرانية والقمص مرقس يوسف مدير عام العلاقات العامة بالمطرانية والقمص متاؤوس أديب مدير مكتب التنمية والأب يوساب مهني مدير معهد المشورة والأب مخلص مصري مدير مدارس الفرنسيسكان وعدد كبير من الأطفال الذين قدموا بعض الفقرات الفنية والغنائية التى لاقت استحسان الجميع وسط فرحة عارمة بزيارة المحافظ للكنيسية ومشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد .



وقدم محافظ أسيوط التهنئة للأنبا دانيال لطفي والقساوسة والأخوة الأقباط وجميع الحضور بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد ، لافتاً إلى حرصه على مشاركة الإخوة الأقباط فرحتهم بالعيد ، وسط مشاركة من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة الذين حرصوا على تقديم الورود للمحافظ والقيادات الدينية بمناسبة العيد .



وأكد اللواء عصام سعد – خلال كلمته - على أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى النشء والأطفال وغرس المفاهيم والقيم الجميلة وخاصة المتعلقة بالوطن لأن ترسيخها في مرحلة الطفولة وتنشئة الطفل على الشعور بالوطنية وحب الوطن تساهم في بناء شخصيته وأن يكون صالحًا وقادرًا على تحمل المسئولية والمشاركة في نموه وتقدمه ورقيه بالجد والعمل والكفاح،مؤكدًا أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته تحت مظلة القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يسعى دائما لإرساء مبادئ السلام والمحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة ،منوهًا ان مصر تشهد أزهى فترات تاريخها في البناء والتنمية مشيداً بحجم الانجازات التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصرى في القرى والنجوع إلى الأفضل داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء ،متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار .



من جانبه قدم نيافة الأنبا دانيال ، الشكر لمحافظ أسيوط والوفد المرافق له على زيارتهم للتهنئة بعيد القيامة المجيد مؤكدًا أن الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة يعد أهم داعم لصلابة المجتمع المصري بمختلف طوائفه والذي أثار بوحدته اندهاش العالم أجمع لما يلتمسوه من صدق المحبة وحرص الجميع على إعلاء مصلحة الوطن وحفظ أمنه.



كان محافظ أسيوط قد بدأ أمس السبت زياراته للكنائس والأديرة والايبارشيات للتهنئة بعيد القيامة المجيد ،كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية و الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد ، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

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