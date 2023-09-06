أبو الغيط يدعو لاجتماع التركيز وتنشيط مبادرة السلام العربية يوم 18 سبتمبر

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لعقد اجتماع التركيز وتنشيط مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري، مؤكداً أن المقرر له أن يعقد في 18 سبتمبر الجاري 2023.

إجتماع التركيز وتنشيط مبادرة السلام العربية

وأضاف "أبو الغيط" خلال مؤتمر صحفي عقب إجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن إجتماع التركيز و تنشيط مبادرة السلام العربية، سوف يعقد للنظر في تحفيز الطرفين الفلسطيني و الإسرائيلي على خطوات وإجراءات، للتوافق والاتفاق فيما بعد بينهما.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى، أن إجتماع التركيز و تنشيط مبادرة السلام العربية يدعو إليه كلاً من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية.