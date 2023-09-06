مجتمع مغلق عن الانفتاح الأمريكي| أسرار الجالية اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة بالولايات المتحدة.. الإنترنت ممنوع

تخيل شراء سيارة كهربائية باهظة الثمن ومتصلة بالإنترنت ولكنك قررت تعطيل الاتصال بهذا الإنترنت، هذا ما تفعله الشركات المملوكة لليهود الأرثوذكس المتطرفين الذين يمتلكون سيارات تيسلا، من أجل ضمان أن السائقين وركابهم لا يرون أي شيء على الإنترنت يعتبر غير محتشم وفقًا للمعايير الحاخامية، وتم الكشف عن تلك التفاصيل المعقدة في واحدة من أحدث القصص موقع شتيتل، وهو موقع ويب جديد مصمم لتوفير رؤية داخلية ونظرة نقدية للعالم المنعزل لليهود الأرثوذكس المتطرفين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.



وتقوم المنظمات الإخبارية العلمانية ومواقع الصحافة اليهودية السائدة بتغطية المجتمع المغلق لتلك الفئة من اليهود، والمعروف باسم مجتمع الحريدي، لكن وصولهم لتفاصيل هذا المجتمع كغرباء من خارجه تعد مهمة صعبة، لذا، فإن شتيتل تصف نفسها بأنها الصحافة الحريدية الحرة، أي أنها من داخل المجتمع ذاته، ويشير مصطلح Haredi إلى اليهود الذين يتبعون القوانين اليهودية الصارمة ويرفضون الكثير من الثقافة العلمانية الحديثة، وكلمة شتيتل هي كلمة من إحدى لهجات اليهود من وقت الشتات الكبير والمعروفة بإسم لغة اليديشية، وشتيتل بتلك اللغة تشير إلى المدن اليهودية الصغيرة التي كانت موجودة سابقًا في أوروبا الشرقية.

هكذا كانت دوافع تأسيس الموقع .. نظرة من الداخل

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة npr الأمريكية، فإن مؤسس ورئيس تحرير شتيتل هو نافتولي موستر، وهو ناشط يبلغ من العمر 37 عامًا تحول إلى صحفي، ويقول موستر إن الموقع سيُظهر أنه، تمامًا مثل تلك القرى اليهودية الصغيرة، فإن المجتمع الحريدي ليس متجانسًا، وأن شتيتل، كصحافة حرة، ستصور المجتمع الحريدي بكل عيوبه، ويضيف موستر، أنه يستطيع أن يفعل ذلك لأنه يعرف المجتمع جيدًا، فهو واحد من 17 طفلا، نشأ في عائلة من بروكلين تنتمي إلى طائفة بلز الحسيدية الأرثوذكسية المتطرفة، وكذلك هو يجيد اللغة اليديشية وكان طالبًا في نظام المدارس الدينية الحريدية.

ولسنوات، كان موستر منزعجًا بشأن ما يعتبره عدم كفاية التعليم العلماني في المدارس الدينية، لذلك أسس منظمة غير ربحية تدعى المدافعون الشباب عن التعليم العادل، أو YAFFE ، وأدارها لمدة 10 سنوات، ويقول إن نشاطه جلب له تهديدات بالقتل، فضلاً عن هجمات غاضبة في الصحافة الحريدية، التي دافعت بشدة عن كفاية التعليم العلماني في المدارس الدينية.

الحاخامات سيطروا على الإعلام .. ومجتمعهم جيتو حقيقي

وعن واقع الإعلام داخل هذا المجتمع يقول موستر: "حتى الآن، كان الزعماء الحريديم هم الذين يسيطرون على وسائل الإعلام ويحملون وسائل الإعلام المسؤولية أمامهم، وليس العكس، وستخبرك العديد من وسائل الإعلام الحريدية صراحةً أنها تخضع لإشراف مجلس استشاري حاخامي يخبرها بما يمكن وما لا يمكن دخوله"، وداخل المنصة الجديدة مجموعة صغيرة من المتدربين والمستقلين والمراسلة الوحيدة لفريق الموقع، منهم لورين حكيمي، البالغة من العمر 23 عامًا، حيث تقوم بجمع وكتابة الأخبار على موقع شتيتل، وحكيمي ليست من الحريديم ولكنها سافرت إلى أحياء الحريديم في بروكلين لتتعلم وتكتب عنهم.

وتقول عن المجتمع الذي اكتشفته: "أتذكر عندما نزلت من القطار D ودخلت إلى بورو بارك، شعرت وكأنني في بلد آخر"، وعلى الرغم من أنه لا يتقن اللغة اليديشية بطلاقة، وهي اللغة المشتركة للعالم الحريدي، إلا أن حكيمي تتعلم لغة الماميلوشين ، أو اللغة الأم، وهي تلتزم بقواعد اللباس الحريدي التي تدعو إلى التواضع عندما تكون في المجتمع من خلال ارتداء ملابس العمل غير الرسمية.

مهمة SHTETL والعقبات

ومن أهداف المنصة الجديدة، يقول موستر إن القصص المنشورة على موقع Shtetl تهدف إلى تقديم ما غالبًا ما يكون مفقودًا في الصحافة الحريدية، من قصص حول قضايا مثيرة للجدل مثل الفساد وجرائم الياقات البيضاء والاعتداء الجنسي، ويوضح إحدى ميزات Shtetl الحديثة كيف استولى اليهود الحريديم على قرية في كاتسكيلز من خلال الادعاء بأنها كانت المقر الرئيسي لليهود الذين يقضون معظم وقتهم في العيش في بروكلين، فيما يصف تقرير آخر، كتبته حكيمي، سلسلة من الإعلانات المجهولة المصدر لمرشح قضائي لمحكمة الأسرة في إحدى البلدات الحريدية في ضواحي شمال مدينة نيويورك، ويعد سباق محكمة الأسرة محل اهتمام اليهود الحريديم لأنه في بعض حالات الطلاق المتنازع عليها يعبر الشريك الأقل تديناً عن رغبته في مغادرة العالم الحريدي المعزول.

وتقول حكيمي: "تقول الإعلانات إن هذا القاضي سينحاز إلى الزوج الأكثر تديناً، وقالوا: انتخبوا هذا الرجل وسوف يقف معنا في قضايا محكمة الأسرة"، لذلك فإن تغطية شتيتل "للثآليل وكل شيء" للعالم الحريدي تقف في تناقض حاد مع تركيز هاموديا ، وهي صحيفة يومية وموقع إلكتروني حريدي، وفي قسمها الخاص بالطائفة الحريدية، هناك قصص عن وفاة الحاخامات الحريديم، وتخريب مطاعم الكوشر في لوس أنجلوس ومقاطع فيديو لحاخامات بارزين يسلمون دفار توراة، وهو حديث عن النصوص المقدسة يتضمن نوادر وقصص تستخدم للتعريف المفاهيم.

جدل داخل المجتمع المغلق عن نافدة تكشف المجتمع

وعلى الرغم من الانتقادات، يقول موستر إنه من خلال التغطية التي يقدمها شتيتل، فإنه يأمل في جذب جمهور واسع، بما في ذلك سكان نيويورك العاديون والسياسيون والأكاديميون والناشطون. لكن الهدف الأهم، كما يقول، هو القراء الحريديم، فيما يشكك بعض المراقبين منذ فترة طويلة للمجتمع الحريدي في فرص شتيتل في جذب اليهود المتشددين، ومن بينهم صموئيل هيلمان، أحد أبرز المراجع الأكاديمية في شؤون اليهود الأرثوذكس، ويعيش الآن أستاذ علم الاجتماع المتقاعد من كلية كوينز في إسرائيل وينتقد وسائل الإعلام الحريدية السائدة، والتي يسميها "فوكس نيوز لليهود المتشددين. وهذا ما يريد الحريديم سماعه ويعطي خط الحزب"، كما يقول، لذلك، يعتقد هيلمان أن القراء الوحيدين الذين قد تجذبهم شتيتل في المجتمع الحريدي هم أولئك الذين يفكرون في تركه.



ويقول: "الأمر لا يتعلق بالعالم الحريدي بقدر ما يتعلق بالعالم الحريدي للعالم غير الحريدي"، ومع ذلك، يعتقد هيلمان أن بعض القراء الشباب في المجتمع الحريدي الذين اعتنقوا التكنولوجيا وهم أكثر استعدادًا لتجاوز القواعد التقليدية للقيادة الحريدية قد يراجعون شتيتل، ويوضح هيلمان: "الحقيقة هي أن جميع الحاخامات الكبار، لا يتصفحون شبكة الإنترنت، وهم لا يعرفون عن الموقع الجديد الذي تم افتتاحه أمس أو بعد ظهر اليوم، ولكن هوي بولوي يفعلون ذلك ولذا، يمكنهم الذهاب إلى أماكن ورؤية أشياء لا يستطيع كبار السن حتى تخيل وجودها."



هكذا حافظ الحاخامات على انغلاق مجتمعهم وسط أمريكا

ربما تكون أكبر عقبة تواجهها Shtetl في سعيها لكسب جمهور في المجتمع الحريدي، هي ما إذا كان القراء المحتملون سيتمكنون بالفعل من الوصول إلى محتواها، وتقول عالمة الأنثروبولوجيا بجامعة فوردهام، أيالا فادر، إن التاريخ الطويل من الجهود التي بذلها الحاخامات الحريديم للسيطرة على تكنولوجيا الاتصالات الجديدة، بما في ذلك أشرطة الصوت والفيديو، عادة من خلال الإصرار على أنه لا يمكن جعلها كوشير إلا من خلال التحكم في المحتوى.

ووفقا لفادر، تمثل الهواتف الذكية تحديا غير مسبوق للقيادة الحريدية، وتوضح فادر: "بسبب الهواتف الذكية، أصبحت الإنترنت بالكامل في جيبك فجأة، ولم يكن أحد يبحث في جيبك، ومع ذلك، تطلب معظم المدارس الدينية من الآباء تثبيت مرشحات البرامج على هواتفهم لمنع الوصول إلى المحتوى غير المرغوب فيه"، وتقول نافتولي موستر إن الاحتمالات هي أن مرشحات البرامج الحريدية إما قد حظرت بالفعل أو ستحظر Shtetl في المستقبل، ولكنه يشير إلى أن الكثير من اليهود الحريديم لديهم حل بسيط لذلك.

ويقول ضاحكًا: "يمتلك العديد من الأشخاص في المجتمع هاتفًا ذكيًا واحدًا مثبتًا عليه هذا الفلتر وآخر لا يحتوي عليه، ويكاد يكون سرًا مكشوفًا في المجتمع، حتى بين القادة، أن الناس لديهم هاتفان، وهذه هي الطريقة التي يمكنهم بها حقًا الوصول إلى أي شيء على الإنترنت".