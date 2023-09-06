وزير الرياضة يهنئ إبراهيم السادات بالمركز الأول بمسابقة رالي إكسيليريت

هنأ الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، الفائز بمسابقة إبداع الموسم الـ ١١ في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي " إبراهيم أنور السادات" لحصوله على المركز الأول عن جهاز تشخيص الأمراض العصبية باستخدام الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء AI Control بمسابقة رالي إكسيليريت التي يتم تنظيمها برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع جامعة الدول العربية .

إبراهيم حاصل على بكالوريوس قسم علوم الحاسب من جامعة الزقازيق ،وحصد المركز الأول بمسابقة إبداع الموسم ال ١١ بمجال إنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي ، بالإضافة إلى حصوله علي المركز الأول بمسابقة رالي مصر لريادة الاعمال تراك general ، وحاصل علي المركز الثالث بمسابقة Egypt IOT& AI ، ومؤهل للمنافسة على مستوى الوطن العربي في إمارة دبي بالإمارات بمسابقة GITEX ، كما حصل على جائزة في معرض القاهرة السابع للإبتكار ،بجانب مشاركته ببرنامج الفرصة مع الإعلامية لميس الحديد ووصل للتصفيات النهائية ،ومن المقرر سفره للدراسة في المانيا .

