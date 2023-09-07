تتبعوه.. حبس 4 أشخاص سرقوا أموال بيع سيارة من سائق بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أموال بيع سيارة من سائق يعمل بذات المعرض، حيث قاموا بتتبع خط سيره عقب إتمام عملية بيع سيارة واستولوا على الأموال ولاذوا بالهرب.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد استعان عامل بمعرض لتجارة السيارات ب 3 آخرين لسرقة أموال بيع سيارة من سائق يعمل بذات المعرض، حيث قاموا بتتبع خط سيره عقب إتمام عملية بيع سيارة واستولوا على الأموال ولاذوا بالهرب.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في تحديدهم وضبطهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من سائق لدى معرض لتجارة واستيراد السيارات بالقليوبية قرر بأنه عقب قيامه بتسليم سيارة خاصة بالمعرض عمله لمعرض آخر كائن بدائرة القسم واستلام مبلغ مالى قيمة السيارة إستقل سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها السائق ،3 أشخاص مجهولين إلا أنه فوجئ بقيام السائق بتغيير خط السير وقيام مستقليه بوضع رمال على وجهه لحجب الرؤية وسرقة المبلغ المالى وهاتفه المحمول وإنزاله بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص أحدهم عامل بذات المعرض لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم السيارة الميكروباص المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمعرض محل عمل المجنى عليه وعلمه بتوجهه لبيع سيارة وإستلام المبلغ المالى عقب إتمام عملية البيع قام بالاستعانة بباقى المتهمين بارتكاب الواقعة ، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.