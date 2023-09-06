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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معها حتى تنتصر.. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على دعم بلاده لأوكرانيا

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ،اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن أوكرانيا حتى تحقق النصر.  

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا أن رأى في أوكرانيا قصة شعب يجب أن يفخر بما قدمه من تضحيات. 

ولفت بلينكن إلى أن الألغام منتشرة في نحو 30% من أراضي أوكرانيا وسنواصل تقديم الدعم ضد الحرب الروسية.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي عن مساعدات جديدة لأوكرانيا تقدر بأكثر من مليار دولار وستشمل مساعدات عسكرية. 

كما أشار بلينكن إلى أن بلاده قدمت لأوكرانيا 175 مليون دولار إضافية تشمل مساعدات عسكرية

ومن جانبه ، أعرب وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا أن الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا يعتبر استثمار في الأمن العالمي. 

ولفت وزير خارجية أوكرانيا إلى أن صيغة السلام التي طرحناها هي الأساسية للحل ولا تنازل عنها.

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