ارتفاع عدد ضحايا فيضان بلغاريا إلى 4 أشخاص

ذكرت وكالة الأنباء البلغارية، اليوم الأربعاء، أنه تم انتشال جثتين أخريين في المنطقة الساحلية على البحر الأسود في بلغاريا، ليصل عدد القتلى بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة إلى أربعة.

وقال قائد الشرطة الإقليمية إميل بافلوف للصحفيين في تساريفو إنه تم العثور على جثث قاضية محلية وابنتها طبيبة بيطرية، ورجل في سيارة مغمورة جرفتها المياه من جسر إلى البحر عندما فاض النهر.

وقال بافلوف إن الضحية الرابعة كانت رجلا جرفته المياه أيضا بينما كان يحاول عبور نفس الجسر سيرا على الأقدام.

ولم يتضح على الفور من تم انتشال الجثث يوم الأربعاء، وتم إعلان حالة الطوارئ في بلدية تساريفو يوم الثلاثاء.