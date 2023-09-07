رانيا محمود ياسين تبهر مذيعات الستات بالشخصية التي تحلم بتقديمها.. فيديو

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، نجلة الفنان محمود ياسين، أنها تتمنى أن تقوم بتمثيل شخصية السيدة نفيسة بعمل درامي.

وأوضحت "ياسين"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن السيدة نفيسة بجانب أنها سيدة العلم لكنها أيضا طبيبة، معقبة: "أتمنى أن ربنا يديني طولت العمر و تجيلي الفرصة و أقوم بها".

تشابه زوجها و والدها

ونوهت، إلى أن زوجها محمد رياض به العديد من الصفات المشتركة مع والدها، و ذلك يثير استغرابهم هي و أخيها، موضحة: "بالعشرة مع محمد اكتشفت أنه في كتير من بابا".