من ورا والدي.. ابنة محمود ياسين: بابا ومحمد رياض مش بيرشحوني لأعمال

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان محمود ياسين، أنها ترى صفات مشتركة بين والدها و زوجها محمد رياض، و أن الطيبة و المثالية تجمعهما.

وأضافت "ياسين"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنها عندما بدأت مشوارها الفني كان كلل من والدها و زوجها و أخيها يخجلوا أن يرشحوها بالأعمال الفنية سواء هي أو والدتها.

بابا كان رفضه

ونوهت "ياسين"، إلى أن دورها بمسلسل العصيان لم يكن من ترشيح والدها، موضحة: " المخرج أحمد السبعاوي كلمني من ورا بابا بسبب أنه كان رفضه".

ولفتت، إلى أن دورها الشرير بمسلسل العصيان، التصق بها لفترة طويلة في أذهان الجمهور معقبة: "ناس كتير افتكروني بقوة ناهد الغرباوي و لكنني أطيب من كده".