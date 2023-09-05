عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا محمود ياسين: عرض تشارلى ممتع ومحمد فهيم معجون تمثيل

صدى البلد

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين مجموعة من الصور الجديدة من حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبى عبر حسابها بتطبيق إنستجرام .

وكتبت رانيا محمور ياسين :" لیلة افتتاح مهرجان المسرح التجريبي وصور مختلفه وافتتاح الدوره للمسرح التجريبي كانت بعرض مسرحية تشارلي عرض رااائع وممتع تأليف الكاتب الكبير صاحب الرؤيه المسرحيه المختلفه تماما:

وأضافت رانيا محمود ياسين :"  د .مدحت العدل قدم عرضا مبهرا ولغه ورؤيا مسرحیة موسیقیة ممتعة أقرب للعروض العالمية شکرا د. مدحت لسه في امل بجد وإخراج المخرج المبدع احمد البويهي وبطولة الفنان المعجون التمثيل عفريت الفن محمد فهيم براافو بجد قدم دور تشارلي لدرجه انك تشعر انه فعلا تشارلي شابلن شكرا لكل صناع العمل والشركة المنتجة للعمل وجميع فنانين العرض الف مبروووووك".

عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي،،عماد اسماعيل ، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين و المطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج سي سينما.

مهرجان المسرح التجريبى 

يتضمن تشكيل اللجنة العليا للقاهرة التجريبي من الدكتور سامح مهران رئيسًا للمهرجان، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقا عاما، الدكتورة دينا أمين مديرًا، والدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.

وتقام الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر المقبل.

 

 

 

رانيا محمود ياسين القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الفنانة رانيا محمود ياسين مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

مفاجأة في أسعار الذهب  اليوم| اعرف عيار 21 سجل كام

محمد صلاح ينهي الجدل حول انتقاله إلى اتحاد جدة

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

500 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ما هي آخر علامات القيامة ظهورا؟ .. مشاهد نهاية العالم

نجم الزمالك السابق: لن أمنح صوتي لفاروق جعفر فى انتخابات القلعة البيضاء

ترشيحاتنا

أمر مطلوب.. السيسي يحذر من مشكلة كبيرة في مصر وإفريقيا

أكبر مشكلة | تكليف عاجل من السيسي لرئيس الوزراء

لازم يتوقف .. رسالة صادمة من شوبير بشأن إمام عاشور

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب اليابان

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة ونخسر والدولة تخسر

لغوا عقود وسرقوا الشيكات.. فساد بشركة تأمينات شهيرة واستيلاء على أموال العملاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

فيديو

لقطات من برومو نصى التانى.. على ربيع يلجأ للسحر وياسمين رئيس تظهر بشخصيتها

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ