رانيا محمود ياسين: عرض تشارلى ممتع ومحمد فهيم معجون تمثيل

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين مجموعة من الصور الجديدة من حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبى عبر حسابها بتطبيق إنستجرام .

وكتبت رانيا محمور ياسين :" لیلة افتتاح مهرجان المسرح التجريبي وصور مختلفه وافتتاح الدوره للمسرح التجريبي كانت بعرض مسرحية تشارلي عرض رااائع وممتع تأليف الكاتب الكبير صاحب الرؤيه المسرحيه المختلفه تماما:

وأضافت رانيا محمود ياسين :" د .مدحت العدل قدم عرضا مبهرا ولغه ورؤيا مسرحیة موسیقیة ممتعة أقرب للعروض العالمية شکرا د. مدحت لسه في امل بجد وإخراج المخرج المبدع احمد البويهي وبطولة الفنان المعجون التمثيل عفريت الفن محمد فهيم براافو بجد قدم دور تشارلي لدرجه انك تشعر انه فعلا تشارلي شابلن شكرا لكل صناع العمل والشركة المنتجة للعمل وجميع فنانين العرض الف مبروووووك".

عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي،،عماد اسماعيل ، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين و المطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج سي سينما.

مهرجان المسرح التجريبى

يتضمن تشكيل اللجنة العليا للقاهرة التجريبي من الدكتور سامح مهران رئيسًا للمهرجان، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقا عاما، الدكتورة دينا أمين مديرًا، والدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.

وتقام الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر المقبل.