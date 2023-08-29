كنت على أعصابي.. محمد رياض يكشف كواليس تقدمه لزوجته رانيا محمود ياسين

أكد الفنان محمد رياض، أنه عند تقدم للزواج من الفنانة رانيا محمود يسن، لم يكن هادئا على الإطلاق، معلقا: “كنت على أعصابي، ومكنتش عارف أتكلم؛ لأني كنت أمام قامة عظيمة، وهو الفنان محمود ياسين”.

وقال محمد رياض، خلال لقائه ببرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن الفنان محمود ياسين وافق على زواجي من ابنته رانيا، وقال لي: “يسعدني إنك اتقدمت لرانيا، وأكد أنه محب لأعمالي، وماطلبش مني أي شيء”.

استقرار الأسرة

وأضاف الفنان محمد رياض، أن التفاهم هو أهم شيء في العلاقة الزوجية؛ لأنه يحافظ على استقرار الأسرة.