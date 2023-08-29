عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنت على أعصابي.. محمد رياض يكشف كواليس تقدمه لزوجته رانيا محمود ياسين

محمد رياض وزوجته
محمد رياض وزوجته الفنانة رانيا محمود يسن

أكد  الفنان محمد رياض، أنه عند تقدم للزواج من الفنانة رانيا محمود يسن، لم يكن هادئا على الإطلاق، معلقا: “كنت على أعصابي، ومكنتش عارف أتكلم؛ لأني كنت أمام قامة عظيمة، وهو الفنان محمود ياسين”.

وقال محمد رياض، خلال لقائه ببرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن الفنان محمود ياسين وافق على زواجي من ابنته رانيا، وقال لي: “يسعدني إنك اتقدمت لرانيا، وأكد أنه محب لأعمالي، وماطلبش مني أي شيء”.

استقرار الأسرة

وأضاف الفنان محمد رياض، أن التفاهم هو أهم شيء في العلاقة الزوجية؛ لأنه يحافظ على استقرار الأسرة.

الفنان محمد رياض رانيا محمود يسن الفنان محمود يسن برنامج “واحد من الناس العلاقة الزوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

ترشيحاتنا

المقاولون العرب: أتممنا الاتفاق مع عمار حمدي.. وننتظر رد الأهلي

السجن المشدد عقوبة كل موظف مصلحة ‏عمومية غير موضوع السندات بقصد التزوير

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

تسبيح إذا قلته يفتح الله لك كل أبواب الرزق.. ردده 100 مرة

فئة 4 آلاف جنيه.. أرخص موبايل أوبو لمحدودي الدخل في السوق

بفارق 290 ألف جنيه .. السعر السوقي لـ ستروين C5 موديل 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ