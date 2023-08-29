محمد رياض: لست نادما على أي دور قدمته.. فيديو

أكد الفنان محمد رياض، أنه لست نادما على أي دور قدمته لأنه كنت واعي في إختيار أدواري، ولكن هناك أعمال كانت أقل من توقعاتي.

وقال محمد رياض، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن اختياري للأعمال كان سليم من وجهة نظري، وأجتهد فيه على قدر امكانياتي ولا أبخل بأي جهد في أي دور.

لديها خوف عليا

وتابع الفنان محمد رياض، أنه "كذبت مرة واحدة على والدتي ودي أكتر حاجة مزعلاني، لأنه أنا كنت شخصية عنيدة، وكانت والدتي تمنعني من الذهاب لأصدقائي، ولكن ذهبت دون علمها، ووالدتي افتكرت أن أنا توهت، وكان شلديها خوف عليا، وفرحت لما شافتني"

