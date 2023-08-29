عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رياض: لست نادما على أي دور قدمته.. فيديو

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض وأبنه

أكد الفنان محمد رياض، أنه لست نادما على أي دور قدمته لأنه كنت واعي في إختيار أدواري، ولكن هناك أعمال كانت أقل من توقعاتي.

 

وقال محمد رياض، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن اختياري للأعمال كان سليم من وجهة نظري، وأجتهد فيه على قدر امكانياتي ولا أبخل بأي جهد في أي دور.

 

 لديها خوف عليا

وتابع الفنان محمد رياض، أنه "كذبت مرة واحدة على والدتي ودي أكتر حاجة مزعلاني، لأنه أنا كنت شخصية عنيدة، وكانت والدتي تمنعني من الذهاب لأصدقائي، ولكن ذهبت دون علمها، ووالدتي افتكرت أن أنا توهت، وكان شلديها خوف عليا، وفرحت لما شافتني"
 

محمد رياض واحد من الناس وجهة نظر الحياة شخصية عنيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

ترشيحاتنا

محامي فلوريدا يرفع دعوى قضائية بعدم أهلية ترامب لإعادة انتخابه في 2024

ركاب طائرة يعيشون حالة من الرعب في الجو.. لهذا السبب

أبو العينين يتقدم بالعزاء للمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية في وفاة والد زوجته

المقاولون العرب: أتممنا الاتفاق مع عمار حمدي.. وننتظر رد الأهلي

السجن المشدد عقوبة كل موظف مصلحة ‏عمومية غير موضوع السندات بقصد التزوير

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ