عمر محمد رياض: أنا من أسرة تعشق الفن وكنت أتمني أن أصبح مذيعا

أكد الفنان محمد رياض أن النجم محمود مرسي ودوره بمسلسل العائلة كان مشهدا مرعبا وكنت أشارك في العمل وفجأة استغنوا عني وعدت مرة أخري بناء علي مكالمة من المخرج إسماعيل عبد الحافظ وقالي هتعمل الدور وكان أول مشهد في الشارع مع النجم محمود مرسي .

وأضاف محمد رياض خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع د. عمرو الليثي :" كنت اشاهد العملاق محمود مرسي ولا استطيع الكلام في مواجهته وضربات قلبي كانت مرتفعة وكنت مرعوب من مواجهته في مشهد واحد.

وعقب الفنان محمود مرسي أن هذا الواد شبهي جدا وجاب لي شاي فهدأت وقمت بالتمثيل وكنت اعشق محمود مرسي وكان مثل أعلي لي، وكانت هناك علاقة انسانية بيني وبين محمود مرسي.

فيما قال الفنان عمر محمد رياض انني كنت اتمنى أن أكون مذيعا تليفزيونيا وادخل مجال الاعلام ولكن حدث بعض المحطات في حياتي وجهتني جدتي الفنانة شهيرة ان تذهب المخرج خالد جلال ومركز الابداع ومن هنا كانت توجهي الي مجال الفن والتصوير.

وأضاف خلال حلوله ضيف ببرنامج واحد من الناس مع والده النجم محمد رياض وفي ضيافة د. عمرو الليثي ، انني كنت اذهب مع جدي الفنان محمود ياسين ووالدي محمد رياض ومنها مسلسل التوبة ومسرحية السلطان الحائر.

وأوضح عمر محمد رياض ان بابا مدرس كيمياء سابقا وكان بيساعدني، وتابع بأن أول مشهد لي كان في مسلسل قسمتي ونصيبي.

