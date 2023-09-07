نمو الاقتصاد الأوكراني خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023‏

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن الناتج ‏المحلي الإجمالي في البلاد سجل نمواً بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال ‏الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.‏

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاقتصاد الأوكراني بدأ في التعافي من الصعوبات ‏التي مر بها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.‏

وكان الاقتصاد الأوكراني انكمش بنحو الثلث في العام الماضي، وهو أكبر ‏انكماش سنوي في أكثر من 30 عاماً.‏

وصرحت ناديا بيغون، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، بأن الشركات والسكان تكيفوا ‏مع واقع الحرب، وكان أداء الاقتصاد أفضل من المتوقع.‏



وقالت في البيان: "لدينا بيانات إيجابية - الأنشطة التجارية الأوكرانية تتعافى وعدد ‏رواد الأعمال المسجلين آخذ في الارتفاع، واعتبارًا من منتصف الصيف لدينا ‏حوالي مليوني رائد أعمال".‏

وأضافت: "النمو الاقتصادي مهم للغاية بالنسبة لنا لأننا نمول قواتنا المسلحة بفضل ‏عائدات الضرائب من الشركات".

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوكراني رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي ‏الإجمالي إلى 2.9% في عام 2023 من هدف سابق بنمو نسبته 2%، ويتوقع أن ‏يتسارع النمو الاقتصادي إلى 3.5% في العام المقبل.‏