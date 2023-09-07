نمو الاقتصاد الأوكراني خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023‏

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سجل نمواً بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاقتصاد الأوكراني بدأ في التعافي من الصعوبات التي مر بها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
وكان الاقتصاد الأوكراني انكمش بنحو الثلث في العام الماضي، وهو أكبر انكماش سنوي في أكثر من 30 عاماً.
وصرحت ناديا بيغون، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، بأن الشركات والسكان تكيفوا مع واقع الحرب، وكان أداء الاقتصاد أفضل من المتوقع.
وقالت في البيان: "لدينا بيانات إيجابية - الأنشطة التجارية الأوكرانية تتعافى وعدد رواد الأعمال المسجلين آخذ في الارتفاع، واعتبارًا من منتصف الصيف لدينا حوالي مليوني رائد أعمال".
وأضافت: "النمو الاقتصادي مهم للغاية بالنسبة لنا لأننا نمول قواتنا المسلحة بفضل عائدات الضرائب من الشركات".
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوكراني رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% في عام 2023 من هدف سابق بنمو نسبته 2%، ويتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 3.5% في العام المقبل.