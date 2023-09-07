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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"المصري للدراسات الاقتصادية" يشارك في ندوة تصدير الطاقة لـ أوروبا غدا

صدى البلد

يشارك المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES) فى مناقشات ندوة يعقدها المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) بالتعاون أيضا مع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، غدا الخميس بعنوان: "من الخليج إلى البحر المتوسط: هل تظهر تحالفات أو تكتلات جديدة من أجل الطاقة والمناخ"، وذلك بمقر المركز المصري للدراسات الاقتصادية من الساعة الرابعة وحتى الخامسة والنصف عصرا.

يرأس الندوة باولو ماجري نائب الرئيس التنفيذي للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، ويعقب عليها كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، ووليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أكسل بيريو نائب الرئيس للمعرفة والتحليل بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC) .

وتناقش الندوة التغيرات الجديدة فى الخريطة العالمية لمصادر الطاقة بعد الحرب الأوكرانية، حيث توجه الاتحاد الأوروبي نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمقصد طبيعي بحثا عن مصادر أخرى للطاقة غير روسيا، وهذا التنوع فى مصادر الطاقة إضافة إلى أنه يلبي احتياجات الطاقة في الأجل القصير، فهو أيضا يتيح فرصا ثمينة لتعزيز الشراكات ثنائية ومتعددة الأطراف والتوسع في العلاقات بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي في الأجل البعيد، ويضع أسسا لمزيد من التعاون القوي في مجالات أخرى مثل مبادرات الطاقة النظيفة، ففي ظل التطور والتقدم التكنولوجي المستمر، تمثل حلول الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإنشاء سلاسل التوريد منخفضة الكربون فرصة للمنطقة للاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تقدمها الجهات الفاعلة والمانحة الدولية، وتعمل على تسريع تحقيق طموحات الطاقة.

وعلى الجانب الآخر فإن ثورة الطاقة والتحولات الجيوسياسية العالمية الحالية يمكن أن تعمل كذلك على تفاقم ديناميكيات عدم الاستقرار وزيادة التوترات بين مختلف الفاعلين في المنطقة. في هذا الإطار تسعى الندوة للإجابة على عدد من التساؤلات: هل تظهر تحالفات وتكتلات جديدة من أجل سياسات الطاقة وإجراءات المناخ من الخليج إلى البحر المتوسط؟ وإن كان الأمر كذلك، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في هذا الشأن؟ وكيف يمكن أن يساهم القطاع الخاص في تعزيز ديناميكيات التعاون الجديدة ..الشأن؟ وكيف يمكن أن يساهم القطاع الخاص في تعزيز ديناميكيات التعاون الجديدة؟

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