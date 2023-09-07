اليوم.. وزيرة الثقافة تشهد عددا من الفعاليات الفنية بشمال سيناء

تزور محافظة شمال سيناء ، اليوم الخميس ، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ، لحضور عدد من الفعاليات الفنية التي تنفذها الوزارة في مدينتي العريش والشيخ زويد.

وتستهل زيارتها بلقاء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وعدد من قيادات المحافظة، في حضور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وامل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي وأشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء ومحمود حنفي نائب رئيس الفرع.



الحرف التراثية :

وتضمن برنامج زيارة الوزيرة إلى شمال سيناء تفقد ورشة الحرف التراثية وتفقد ورشة رسم وفنون تشكيلية للأطفال وتفقد ورشة كوريشيه وحضور ندوة ثقافية "رواية –شعر فصحي-شعر شعبي"، وحضور عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقي العربية وعرض اخر لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.



وتأتي زيارة وزيرة الثقافة إلى محافظة شمال سيناء في إطار الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسؤولون إلى المحافظة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها واستقرار الأمور.



يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي زارت شمال سيناء الأسبوع الماضي لمدة يومين قامت خلالهما بلقاء المحافظ وتفقد اعمال إعادة تأهيل المنازل في القري العائدة وتفقد القافلة الطبية في مدينة الشيخ زويد وتفقد أعمال التمكين الاقتصادي وتكافل وكرامة ولقاء مع سيدات رفح والشيخ زويد، بجانب لقاء موسع مع مشايخ القبائل والعواقل وحضور توقيع بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الاهلية وتفقد جمعية الأسر المنتجة بالعريش.